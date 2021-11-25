Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель

Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен на пресс-конференции в режиме онлайн предсказал рост нефти до 100 долларов за баррель, передает корреспондент «Ленты.ру».

Согласно прогнозам эксперта, этой зимой энергетический кризис достигнет своего пика, а полностью справиться с ним получится только в 2022 году. Спрос на энергоресурсы остается высоким, а уровень их запасов — низким, что приведет к росту цен на газ и нефть в случае холодной зимы. Ситуацию на энергорынке Якобсен назвал «идеальным штормом» — этот термин используется для описания ряда неблагоприятных факторов, совокупность которых усугубляет их негативный эффект.

Якобсен заявил, что на фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. По его мнению, по тем же причинам можно ожидать и дальнейшего роста цен на газ. При этом эксперт отметил разногласия среди аналитиков по поводу действий Организации стран-экспортеров нефти и других участников нефтяного альянса (ОПЕК+).

Президент США Джо Байден неоднократно обращался к ОПЕК и России с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость на рынке. Однако страны-экспортеры не уверены, что спрос не пойдет на спад в условиях новых вспышек коронавируса и дальнейших локдаунов. Чтобы снизить цены, США вместе с союзниками и Китаем начали продавать нефть из запасов.

Аналитики Goldman Sachs назвали объемы высвобожденной из резервов нефти «каплей в море». По мнению экспертов, действия США и союзников смогут снизить цены на нефть всего на два доллара за баррель. На момент написания новости нефть марки Brent торгуется на уровне 81,9 доллара за баррель (минус 0,4 процента), а марки WTI — 77,9 доллара за баррель (минус 0,5 процента). ОПЕК заявили, что распечатывание резервов создаст избыток нефти на мировом рынке, и предупредили о возможной отмене запланированного роста производства в январе 2022 года.