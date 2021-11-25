Появилось видео победы Джигурды над известным телеведущим нокаутом

Промоушен «Наше Дело» на своем YouTube-канале разместил видео поединка между российским актером Никитой Джигурдой и телеведущим Отаром Кушанашвили.

Наше дело

Бой проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). На видео он начинается с часа и 35 минут. 60-летний актер одержал победу над 51-летним соперником в первом раунде нокаутом. После поединка Джигурда бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Николаю Валуеву и рэперу Джигану.

Это второй поединок Джигурды под эгидой лиги «Наше Дело». До этого актер победил депутата Госдумы Виталия Милонова 5 октября. Поединок прошел по правилам бокса без ударов по голове.

Джигурда — российский и советский актер. Пик его карьеры в кино пришелся на 1990-е. Актер принимал участие в популярном телешоу «Король ринга», которое транслировал Первый канал. В рамках него он проводил поединки по правилам бокса с другими знаменитостями.

