Умер бывший мэр Киева Омельченко

В четверг, 25 ноября, 84-м году жизни умер бывший мэр Киева Александр Омельченко, недавно заразившийся коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает нынешний мэр украинской столицы и глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко.

По словам градоначальника, Омельченко был мудрым управленцем и его близким другом. Как отметил Кличко, Омельченко посещал его поединки, а затем рассказывал ему о нюансах политики, в частности, о управлении столицей.

Омельченко возглавлял КГГА 10 лет, с 1996 по 2006 годы, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 1998 по 1999 года. С 1999 по 2006 он занимал пост мэра Киева, а затем какое-то время был депутатом Верховной Рады Украины. О заражении политика COVID-19 Кличко сообщил 18 ноября. Он отметил, что болезнь протекала тяжело, врачи констатировали поражение легких.

Ранее о заболевании коронавирусом сообщал бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. Бывший министр рассказал, что заболел вирусом, несмотря на полный курс вакцинации. Аваков отметил, что лечится дома и проводит время за просмотром телевизора и чтением книг.

