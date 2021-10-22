Аваков подтвердил информацию о заражении коронавирусом

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил информацию СМИ о том, что он заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

При этом он уточнил, что болезнь протекает без серьезных осложнений. «Читаю про себя в интернете, что, мол, помираю от ковида. К счастью, нет!» — написал Аваков.

Бывший министр рассказал, что заболел вирусом, несмотря на полный курс вакцинации. Аваков отметил, что лечится дома и проводит время за просмотром телевизора и чтением книг.

О том, что Аваков заболел COVID-19, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении политика.

Собеседник издания заявил, что слухи о состоянии бывшего главы МВД, которые активно распространились в украинских медиа, сильно преувеличены. «Аваков не в реанимации и даже не в больнице. Болеет уже пятый день, средняя степень тяжести», — сказал источник.

Аваков был министром внутренних дел с февраля 2014-го по 15 июля 2021 года. В середине октября он призвал украинские власти рассмотреть военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса. «Тезис "вернуть исключительно дипломатическим путем", господа генералы, оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — говорил политик.