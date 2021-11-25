Россиянин неделю отдыхал в Египте за 25 тысяч рублей и поделился впечатлениями

Россиянин, в одиночку отдохнувший в Египте неделю за 25 тысяч рублей, поделился своими впечатлениями от отпуска. О поездке турист рассказал порталу «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на канале в «Яндекс.Дзен».

Путешественник признался, что видел путевки в хорошие отели и за 18 тысяч, однако его в первую очередь интересовала первая линия. Поэтому мужчина остановился в четырехзвездочной гостинице курорта Сафага. «На курорте Сафага я отдыхал впервые. Очень тихий, очень маленький городок. Есть лавки с сувенирами, есть палатка с фруктами и аптека — идеальный набор для отдыхающего. Никакого тебе шума, торговцев и куч мусора», — отметил турист.

Кроме того, его привел в восторг пляж при отеле — по его словам, заход в море был пологим, а на глубине располагалось несколько красивых коралловых рифов. «Я так вошел во вкус с погружениями, что не поленился съездить на экскурсию. В 20 километрах от курорта находится риф "Панорама", который состоит из нескольких частей, образующих подводный амфитеатр нереальной красоты», — рассказал россиянин.

При этом сам объект размещения тоже понравился путешественнику, однако для более качественного обслуживания он посоветовал везде оставлять чаевые. «За два доллара уборка, лепестки и каждый день смена постельного белья. За один доллар в баре волшебным образом находятся и стаканчики побольше, и коктейли покрепче, и пиво баночное», — отметил россиянин.

Но анимация в гостинице показалась ему слабой, а питание было без интересных блюд и изысков. Тем не менее турист заявил, что он прекрасно отдохнул, и курорт пришелся ему по вкусу.

Ранее в ноябре россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле в Хургаде и пожаловалась на ужасное питание, грязь и низкий уровень сервиса. За путевку на десять дней для двух взрослых и одного ребенка она заплатила 117 тысяч рублей. Пребывание в гостинице девушка описала фразой «тут творится дурдом».