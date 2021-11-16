Россиянка отдохнула в Египте и описала отель фразой «тут творится дурдом»

Россиянка отдохнула в Хургаде за 117 тысяч рублей и пожаловалась на низкий уровень сервиса

Россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле в Хургаде и пожаловалась на «ужасную» еду, грязь и низкий уровень сервиса. Ее отзыв публикует портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, за путевку на десять дней для двух взрослых и одного ребенка она заплатила 117 тысяч рублей. Пребывание в гостинице девушка описала фразой «тут творится дурдом». В первую очередь, ее возмутили проблемы с питанием — в ресторане были постоянные очереди, а большая часть еды оказалась невкусной. Автор призналась, что весь отпуск ела только огурцы и рис.

Кроме того, ей не понравилось, что туристов не хотели заселять в «приличный» номер без доплаты. Сначала туристам предложили разместиться в комнате на цокольном этаже якобы из-за нехватки мест, однако после чаевых в 30 долларов (около 2,1 тысячи рублей) ситуация разрешилась.

Кроме того, ее неприятно поразили санитарные условия в бассейнах — дочь туристки подхватила кишечную инфекцию. «Мой вам совет: не отпускайте ребенка в детскую зону с бассейном. Там кроме того, что ловить заразу, больше делать нечего», — предупредила она.

Единственное, что оставило положительные впечатления об отдыхе — это экскурсия на Оранжевую бухту, которая напомнила путешественнице Мальдивы.

«В Египет, думаю, в ближайшие пару лет точно не вернемся. Если так пойдет дальше и сервис в отелях не изменится в лучшую сторону, туда больше никто не поедет», — подытожила она.

Ранее в ноябре в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что путевки в Египет резко подешевели на 50 процентов. Ключевой фактор снижения стоимости — запуск чартерных авиарейсов с 9 ноября, благодаря которым цены упали на 30-40 процентов. Тем не менее, это спровоцировала повышенный спрос на Египет среди россиян, поэтому сейчас наблюдается дефицит мест в популярных отелях.

