Россиянка описала отдых в Египте фразой «с Турцией не сравнить»

Россиянка отдохнула в Египте, описав курорт фразой «с Турцией не сравнить» благодаря высокому уровню сервиса и интересным экскурсиям. Ее отзыв о поездке опубликовал портал «Тонкости туризма».

Так, автор выбрала для отдыха пятизвездочный отель в центре Шарм-эш-Шейха. При этом путешественница отметила, что при заселении сотрудники отеля напрямую говорят гостям, что за более комфортный номер нужно заплатить дополнительно «сколько не жалко» — например, девушке пришлось дать чаевые в размере 20 долларов (примерно 1,4 тысячи рублей).

«К сожалению, в этом отеле норма открыто просить чаевые, ждать денег за помощь с багажом и лебедями, цветами на кровати. Немного надоедает», — добавила российская туристка.

Несмотря на это, россиянка похвалила качество уборки и разнообразное питание — каждый день отдыхающим предлагали свежую рыбу, курицу, баранину, овощи, сыры и много выпечки на завтрак. Также туристка восхитилась широким песчаным пляжем, где можно было бесплатно заказывать напитки. «И не разливные, а с закрытых бутылок, пачек сока, с кофемашин. Капучино, моккачино, соки, джин, ром... Все что хочешь», — рассказала она.

Помимо прочего, россиянка дала рекомендации по сбору чемодана в Египет. Прежде всего она посоветовала взять с собой маски для подводного плавания хорошего качества и ласты, так как на экскурсиях аренда инвентаря всегда платная. Другая необходимая вещь — масло для загара вместо крема.

«Красное море очень соленое, поэтому выходя из воды вся кожа моментально становится белой и сухой. Если на коже масло, то нет стягивания и комфортно даже не ополаскивая», — отметила туристка.

Ранее в ноябре эксперты туристической области сообщили о снижении стоимости путевок в Египте в декабре — так, после снятия ограничений на полеты в республику цены на туры упали до уровня 2015 года. Например, средняя стоимость шестидневного отпуска в Шарм-эш-Шейхе в отеле категории три звезды с вылетом из Москвы 7 декабря и питанием по системе «все включено» для двоих туристов составляет 27,1 тысячи рублей.