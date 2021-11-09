Россиянам предсказали массовый спрос в недавно открывшиеся страны

На фоне недавнего открытия новых направлений для российских туристов эксперты туротрасли предсказали массовый спрос на путевки в Таиланд, Тунис и Словению. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителей российских туроператоров, одним из самых популярных направлений среди россиян станет Таиланд, несмотря на наличие определенных требований к въезду в страну. Например, важно наличие сертификата вакцинации от COVID-19 и отрицательного ПЦР-теста.

Отмечается, что в зимний период будут востребованы туры в Словению и Тунис, так как их курорты привлекают путешественников возможностями для санаторно-курортного отдыха, в частности талассотерапии. Помимо прочего, в лидерах массового туризма остается Египет.

Тем не менее спрос на поездки в недавно открывшиеся европейские страны, такие как Норвегия или Швеция, не прогнозируется, так как въезд россиян с туристическими целями по данным направлениям в настоящее время запрещен.

Ранее во вторник, 9 ноября, Россия возобновила полномасштабное регулярное авиасообщение с десятью странами — Австрией, Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Также было увеличено число рейсов в 12 стран, среди которых оказались Болгария, Албания, Венгрия, Венесуэла, Греция, Испания, Германия, Мальта, Италия, Мальдивы, Франция и Македония. Снимаются и ограничения на регулярные и чартерные полеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.