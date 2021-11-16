Россиянин выиграл в лотерею отдых в Египте и рассказал об отличном отпуске

Россиянин отдохнул в Египте за 65 тысяч рублей по системе «Фортуна» и поделился отзывом

Россиянин съездил в Египет по системе «Фортуна» и рассказал о преимуществах и недостатках такого отдыха. Отзыв, которым поделился мужчина, опубликовал портал «Тонкости туризма».

По правилам системы, путешественник заранее выбирает даты поездки, курорт, тип питания, «звездность» отеля и приобретает путевку по сниженной цене. Однако узнать, в какую именно гостиницу его заселят, нельзя. Такой возможностью воспользовался автор статьи — по «Фортуне» он заплатил за семидневный тур 65 тысяч рублей (на 10 тысяч дешевле, чем на обычных условиях) на двоих и выиграл в лотерее проживание в пятизвездочном отеле на первой береговой линии в Марса-Алам.

По его словам, несмотря на неопределенность, отпуск вышел отличным. Особенно его впечатлил коралловый риф с большим количеством черепах. Также мужчина признался, что исполнил давнюю мечту — увидел вживую дельфинов.

«Когда они показались, мне кажется, я начал так орать от радости и пытаться поделиться этой новостью со всеми, что перепугал всех спасателей на берегу», — вспомнил он.

Тем не менее россиянин отметил некоторые минусы отеля. В первую очередь, ему не понравилось, что на пляже «категорически» не хватало лежаков для всех постояльцев — ему приходилось занимать места в шесть утра. Также он остался недоволен системой смены пляжных полотенец — их выдавали на неделю, а при попытке поменять раньше сотрудники просили чаевые.

«Обычно по “Фортуне” попадаются хоть и неплохие гостиницы, но чаще всего это вторая линия или даже трансфер до моря на автобусе», — резюмировал турист.

Ранее в октябре российская туристка назвала самое подходящее время для путешествия в Египет. Наиболее удачным периодом для поездки на популярные египетские курорты, по ее мнению, является промежуток с октября по середину декабря. При этом она добавила, что «год на год не приходится» и каждый раз погода бывает разная.