Россиянка бюджетно отдохнула в Египте за 60 тысяч рублей и осталась в восторге

Российская туристка рассказала о бюджетном отдыхе в Дахабе за 60 тысяч рублей на двоих

Россиянка поделилась впечатлениями о бюджетном отдыхе на курорте Дахаб в Египте за 60 тысяч рублей на двоих. Ее отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма».

В турагентстве путешественнице предложили путевку в четырехзвездочный отель на неделю. «Я думала, это (...) какая-то махинация. Вдруг туроператор перед вылетом попросит доплату в размере 20 тысяч рублей. Ну или отель окажется полузакрытым в еле живом состоянии», — рассказала она об опасениях.

По словом россиянки, несмотря на некоторые недостатки гостиницы, в целом она осталась в восторге от отпуска. Автор отметила интересные экскурсии в Цветной Каньон и Бухту дельфинов, подогреваемый бассейн, отличное и качественное питание.

Ее также порадовало, что в отеле на ужине все соблюдали дресс-код. «Ненавижу людей, которые в мокрых плавках и с задницей в песке идут в ресторан», — заявила она.

Тем не менее россиянка перечислила несколько минусов отдыха. Первое, что ее разочаровало, — это проблемы в общении с турагентом. Туристка рассказала, что вылет на курорт перенесли на полдня, о чем ее предупредили только за сутки. Кроме того, она упомянула длинные очереди в египетском аэропорту и строгий досмотр.

«Если все уже наслышаны об этом, то не понимаю, почему тогда люди тащат столько вещей в ручную кладь, надевают обувь с массивной подошвой, каблуком или сложной шнуровкой», — возмутилась она.

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