Поляка заподозрили в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 66-летнего гражданина страны по подозрению в шпионаже на Россию. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa (PAP).

Пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын подчеркнул, что поляк действовал в ущерб интересам Варшавы. «Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», — заключил он.

По информации агентства, подозреваемый Радослав С. отверг свою вину. В случае признания виновным ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сотрудники спецслужб предполагают, что он содействовал Марчину К., арестованному ранее за помощь иностранной разведке. Расследование подтвердило, что он также сотрудничал с российскими спецслужбами.

12 ноября стало известно, что в Клайпеде двум гражданам Литвы вынесли приговор по уголовному делу о шпионаже в пользу России. Одного из осужденных, не признавшего свою вину, приговорили к четырем годам тюрьмы. Другому фигуранту дела, раскаявшемуся в совершенном преступлении, назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы. Мужчин обвинили в сотрудничестве с ФСБ.