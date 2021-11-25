Число пострадавших при пожаре в шахте Кемеровской области увеличилось

Число пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» Кемеровской области увеличилось до 40

Число пострадавших при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 40 человек. Об этом заявили в Центре медицины катастроф, передает ТАСС.

По данным врачей, из 40 пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии. Всех госпитализируют в больницы.

В МЧС сообщили, что проведена эвакуация 210 горняков из шахты Кемеровской области, остальные 75 россиян выходят на поверхность.

О возгорании в шахте Кузбасса «Листвяжная» стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. Все пострадавшие россияне отравились продуктами горения. Задымление произошло в вентиляционном штреке глубиной 250 метров.

Ранее на заводе по производству пороха в поселке Лесное под Рязанью произошел взрыв. В результате погибли все работники, которые находились в здании — 17 человек. Единственный выживший при взрыве скончался в российской больнице.