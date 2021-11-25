Новое фото Дины Саевой назвали провокацией в сети

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимками в откровенном образе и удивила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

22-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых она позирует в черном кроп-топе, оголяющем ее живот, и ярко-красных спортивных шортах с заниженной талией. Она также надела солнцезащитные очки и кеды, а на лицо нанесла яркий макияж. На последнем фото Саева оттягивает шорты, демонстрируя тем самым трусы.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новой публикации блогерши и назвали ее провокацией. «Я скучаю по старой Дине», «Ты сошла с ума». «Что Дина увидела на последнем фото?», «Зачем провоцировать аудиторию?», «Что ты творишь?», «Я была твоей фанаткой, но ты очень изменилась», — посетовали они.

В то же время другие фанаты восхитились ее внешним видом в комментариях. «Красотка», «Модные шорты», «Самая крутая блогерша», «Королева», «Красотка Дина», «Люблю тебя», «Как всегда самая шикарная», «Обожаю тебя», — высказывались юзеры.

В октябре Дина Саева снялась в оголяющем грудь бикини и вызвала споры среди подписчиков. Знаменитость снялась в блестящем купальнике из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.