Российские авиакомпании анонсировали глобальные скидки в честь «черной пятницы»

В честь ежегодной международной акции «черная пятница» российские авиакомпании анонсировали глобальные скидки на авиабилеты по России и за рубеж. Об этом пишут «Известия».

Так, с 26 по 29 ноября перевозчик «Уральские авиалинии» будет предлагать скидки на проездные документы до 50 процентов. Компания «Победа» планирует запуск распродажи билетов от 499 рублей по всем направлениям с вылетом до 31 января 2022 года.

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Клиенты Utair смогут приобрести в этот период билеты со скидкой до 17 процентов по избранным направлениям: из Москвы в Калининград, Сочи, Уфу, Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Новый Уренгой, Якутск, из Сочи в Сургут, из Грозного в Дубай, а также из Тюмени в Красноярск и Новый Уренгой.

Компания «Азимут» до 15 декабря будет предлагать билеты стоимостью от 888 рублей с вылетами с 1 по 15 декабря и с 15 января по 15 февраля, а также на рейсы с 27 марта по 27 апреля и с 13 по 25 мая.

Ранее в ноябре стало известно, что туроператоры приготовили российским путешественникам скидки в «черную пятницу». Например, оператор «Бриз Лайн» предлагает скидки до 50 процентов на круизы по реке Нил и греческим островам. Акция продлится с 18 по 30 ноября.

