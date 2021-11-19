Туроператоры приготовили россиянам глобальные скидки в честь «черной пятницы»

В честь ежегодной «черной пятницы» туроператоры анонсировали глобальную распродажу путевок как за границу, так и по внутрироссийским направлениям. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Большинство акций начнут действовать с 26 ноября, однако некоторые компании объявили о скидках уже сейчас. Кроме того, путешественникам приготовили розыгрыши и подарки.

Например, оператор «Бриз Лайн» предлагает скидки до 50 процентов на круизы по реке Нил и греческим островам. Акция продлится с 18 по 30 ноября.

Клиенты компании «Дельфин» при бронировании путевок 25, 26 и 27 ноября смогут получить скидку в пять процентов. Для этого необходимо внести предоплату в 50 процентов в течение трех дней. Акция распространяется на даты заездов с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года включительно.

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Скидки до 20 процентов можно найти и у туристической фирмы ClubMed. При бронировании номера категории Superior можно сэкономить до 52 тысяч рублей. Выбирая номера Deluxe, Suite или виллу, выгода составит до 70 тысяч рублей.

В компании Tez Tour с 26 по 29 ноября будут действовать скидки до 50 процентов по избранным направлениям в Болгарию, Грецию, Доминикану, на Тенерифе, Кипр, ОАЭ, Таиланд, Турцию, Шри Ланку и на туры по России.

Ранее в ноябре аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые выгодные направления для покупок авиабилетов в ноябре и декабре. Наибольшее падение цен на авиабилеты наблюдается по маршрутам Санкт-Петербург — Томск. На втором месте идет перелет Тюмень — Симферополь. Замыкает тройку лидеров авиабилет Нижневартовск — Минеральные Воды.