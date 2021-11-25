Черчесов порассуждал о пользе Дзюбы для сборной России в игре с Хорватией

Станислав Черчесов: Артем Дзюба мог бы быть полезен сборной России в игре с Хорватией

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов предположил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба мог бы принести пользу российской национальной команде в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против Хорватии. Слова тренера приводит «Комсомольская правда».

Специалист оговорился, что такие рассуждения не имеют большого смысла, потому что игра прошла. Однако он заявил, что форвард находился в хорошей форме. Черчесов также отметил лидерские качества Дзюбы.

Черчесов напомнил, что его часто критиковали за приглашение Дзюбы в сборную России. «Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию. Нужно просто определиться, чего мы хотим, и не доводить ситуацию до абсурда», — добавил специалист.

Россия проиграла Хорватии 14 ноября и не получила прямую путевку на чемпионат мира-2022. Дзюба не был вызван в команду. Форвард приглашался в национальную сборную в конце сентября, но отказался от международных выступлений, сославшись на плохую физическую форму.