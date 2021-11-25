В крупных городах России подорожала вторичка

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в крупных городах России выросла на 22,3 процента в ноябре по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, сообщает ТАСС.
Средняя предлагаемая цена за вторичную квартиру составляет 5,37 миллиона рублей. За месяц жилплощадь подорожала на 2,3 процента (плюс 120 тысяч рублей), а с ноября 2020 года — на 22,3 процента (плюс 980 тысяч рублей). Стоимость квадратного метра в среднем выросла на 26,2 процента за год — до 95,4 тысячи рублей. Аналитики ЦИАН изучили вторичный рынок недвижимости в 37 городах с численностью от 500 тысяч человек, а также в Московской и Ленинградской областях и Сочи.
Сильнее всего квартиры подорожали в Ленинградской области (на 38,8 процента) и Подмосковье (на 34 процента). В городах-миллионниках цены увеличились на 27,6 процента. Согласно мнению аналитиков, стоимость вторичной недвижимости растет вслед за увеличивающимися ценами на новостройки. При этом предложение сокращается — за год оно упало на 29,5 процента в крупных городах. Спрос на вторичное жилье тем не менее растет — за месяц он увеличился на пять процентов.
Ранее в ноябре член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Демин заявил, что ко второму полугодию 2022 году цены на жилье снова вырастут. По его словам, в январе-марте рынок может не ждать серьезных колебаний, поэтому этот период хорошо подходит для покупки квартир или вложения средств. Рост цен во втором полугодии будет обусловлен в том числе за счет прекращения действия программы льготной ипотеки и роста ипотечных ставок.