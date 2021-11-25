В крупных городах России подорожала вторичка

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в крупных городах России выросла на 22,3 процента в ноябре по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные ЦИАН, сообщает ТАСС.

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Средняя предлагаемая цена за вторичную квартиру составляет 5,37 миллиона рублей. За месяц жилплощадь подорожала на 2,3 процента (плюс 120 тысяч рублей), а с ноября 2020 года — на 22,3 процента (плюс 980 тысяч рублей). Стоимость квадратного метра в среднем выросла на 26,2 процента за год — до 95,4 тысячи рублей. Аналитики ЦИАН изучили вторичный рынок недвижимости в 37 городах с численностью от 500 тысяч человек, а также в Московской и Ленинградской областях и Сочи.

Сильнее всего квартиры подорожали в Ленинградской области (на 38,8 процента) и Подмосковье (на 34 процента). В городах-миллионниках цены увеличились на 27,6 процента. Согласно мнению аналитиков, стоимость вторичной недвижимости растет вслед за увеличивающимися ценами на новостройки. При этом предложение сокращается — за год оно упало на 29,5 процента в крупных городах. Спрос на вторичное жилье тем не менее растет — за месяц он увеличился на пять процентов.

Ранее в ноябре член московского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей Демин заявил, что ко второму полугодию 2022 году цены на жилье снова вырастут. По его словам, в январе-марте рынок может не ждать серьезных колебаний, поэтому этот период хорошо подходит для покупки квартир или вложения средств. Рост цен во втором полугодии будет обусловлен в том числе за счет прекращения действия программы льготной ипотеки и роста ипотечных ставок.