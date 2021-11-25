В Белоруссии женщину осудили на два года за неправильное название видео

Жительнице Белоруссии дали два года ограничения свободы за видео с чужой палаткой

Жительницу Добрушского района Белоруссии Татьяну Казакову осудили на два года ограничения свободы. Суд приговорил женщину на основании заявления в милицию местного военного комиссара, которому не понравилось название ее видео на YouTube, сообщает «Гомельская весна».

В мае 2021 года Казакова гуляла недалеко от дома и увидела отдыхающих на природе людей в палатке красно-белого цвета. Женщина узнала среди них сотрудников местного военного комиссариата и решила заснять происходящее, а позже выложила получившееся видео на YouTube с названием «бчбшники военкомат добруш» («бчбшник» — сленговое наименование белорусских оппозиционеров — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме «Мы можем быстро решить все вопросы» Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство? «ОМОН зверствовал» Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны

Сотрудникам военкомата сочли название неправильным — они написали заявление в милицию с обвинениями в клевете. Несмотря на извинения и признание вины, Казакову осудили по статье 188 Уголовного кодекса Белоруссии «Клевета» и дали два года ограничения свободы. При этом сама женщина изначально сняла видео, вероятно, чтобы зафиксировать на нем противников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Наш президент против этой символики БЧБ (бело-красно-белый — цвета государственного флага Белоруссии в начале 90-х годов, ныне считающиеся цветами оппозиции — прим. «Ленты.ру»). Я гуляла, увидела эту палатку с белыми и красными полосами. Она мне показалось похожей на БЧБ-символику протестов против Лукашенко. Я за него всегда голосую, никогда не ходила на акции, протесты ни в Добруше, ни в Гомеле. Поэтому и решила снять это видео», — рассказала Казакова.

Муж осужденной пообещал обратиться с апелляцией в вышестоящие суды. По словам правозащитников, у него есть все шансы на пересмотр дела.

Ранее в Белоруссии по политическим соображениям запретили спектакль в театре Витебска. Посетившим премьеру чиновникам из министерства культуры показалось, что одна из фраз в пьесе слишком напоминает лозунг оппозиции.

