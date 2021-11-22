В Белоруссии отправили под суд россиянина за призывы к захвату власти в Telegram

Прокуратура Минска направила в суд дело 21-летнего россиянина о призывах к захвату власти

Прокуратура города Минска отправила в суд уголовное дело россиянина, обвиняемого в призывах к захвату власти в Белоруссии. Гражданину России вменяют разжигание социальной вражды и причинение вреда национальной безопасности страны, сообщается на сайте белорусской прокуратуры.

По данным белорусских силовиков, 21-летний россиянин Д. совершал противоправные действия в Telegram. Он разместил не менее 55 голосовых сообщений с призывами к захвату государственной власти в Белоруссии. Кроме этого, молодой человек «разжигал социальную рознь и вражду по профессиональному признаку» и «формировал отрицательный образ представителей власти».

Минская прокуратура квалифицирует действия гражданина России по двум пунктам Уголовного кодекса Белоруссии — части 3 статьи 361 «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» и части 3 статьи 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Максимальный срок по этим обвинениям вместе достигает 19 лет лишения свободы.

Гражданин России Д. сейчас находится под стражей в Белоруссии. О личности Д. информации нет, правозащитники Белоруссии не сообщали о похожих случаях. Реакция Министерства иностранных дел России на обвинения россиянина в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии также неизвестна.

5 мая белорусские силовики задержали 20-летнего россиянина Егора Дудникова. Его доставили в комитет государственной безопасности Белоруссии, провели обыск в съемной квартире и предъявили обвинения в организации беспорядков.