Белорусскую учительницу отправили в тюрьму на два года за сообщения в Telegram

Белорусский суд приговорил мать двоих детей к двум годам колонии за пост в Telegram

Жительницу Белоруссии приговорили к двум годам тюрьмы и штрафу за публикацию в Telegram. Женщина работала учительницей в местной школе и воспитывает двоих детей. Об итогах рассмотрения уголовного дела сообщает правозащитный центр «Весна».

Гражданка Белоруссии Ирина Горашина была арестована 23 августа по ходатайству сотрудника милиции города Ропота за публикации в Telegram-канале «Мозырь 97», который белорусские власти ранее признали экстремистским. Женщине предъявили обвинения по двум пунктам Уголовного кодекса Белоруссии: статья 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и часть 2 статья 203 «Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных».

Суд приговорил мать двоих несовершеннолетних дочерей, семи и пятнадцати лет, к двум годам колонии общего режима и штрафу в 1450 белорусских рублей (42,3 тысячи российских рублей).

Заседания суда проходили в закрытом режиме. Первое прошло еще 26 октября, а затем в деле был перерыв. Правозащитникам неизвестно, будет ли подсудимая подавать апелляцию.

Ранее в Несвижском районе страны на три года ограничения свободы осудили мужчину за лайки под публикациями про милицию и президента Белоруссии Александра Лукашенко.