В Белоруссии признали экстремистским формированием инициативу BYPOL

Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел (ГУБОП МВД) Белоруссии признало экстремистскими формированиями объединение бывших силовиков BYPOL и план «Перамога» («Победа»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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По информации МВД, создателям, руководителям указанных экстремистских формирований, а также его участникам (лицам, прошедшим регистрацию на соответствующих ресурсах) грозит уголовная ответственность в виде ограничения свободы сроком до 7 лет. Деятельность указанных ресурсов на территории страны впредь запрещена.

План «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров, был анонсирован бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в июне. Чат-бот массово и единовременно высылал уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с главой государства Александром Лукашенко для «восстановления законности в стране».

Инициатива BYPOL была создана бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия белорусским властям. Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, на которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также сливает данные сотрудников правоохранительных органов.

С октября власти Белоруссии стали привлекать к уголовной ответственности подписчиков Telegram-каналов, признанных экстремистскими формированиями. Такую классификацию в последнее время получили многие оппозиционные каналы, которые активно освещали протесты в стране после выборов президента в 2020 году.