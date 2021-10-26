Белорусские спецслужбы обвинили в подготовке терактов в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибегает к помощи белорусских спецслужб, бывших чиновников и криминальных авторитетов для борьбы с оппозицией за рубежом. Такие обвинения выдвинул уехавший в Польшу член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в беседе с EUobserver.

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По его словам, белорусские преступники работают на территории стран Европейского союза (ЕС) под руководством Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии. «Лукашенко лично сказал мне, что задушит меня собственными руками, если я его предам», — подчеркнул Латушко.

Политик уточнил, что организатором террористических атак с целью ликвидации оппонентов Лукашенко является бывший заместитель начальника ГУБОПиК при МВД Владимир Тихиня, а координатором выступает преступник Александр Кушнеров. Имя последнего не раз упоминалось в ходе избиения неизвестными соседа Латушко, который отказался за ним шпионить, добавил оппозиционер.

В интервью также упоминается, что, по данным Европола, выходцы из постсоветских стран регулярно совершают преступления на территории ЕС, а по возвращении на родину отсиживают формальный срок и затем получают за работу финансовое вознаграждение.

В июле представитель объединяющей бывших силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар сообщил, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии проводит масштабную операцию по захвату находящихся за рубежом наиболее влиятельных сторонников оппозиции, в том числе среди экспертов и лидеров протестного движения. Он утверждал, что главными объектами для спецслужб сейчас являются бывший министр культуры и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и политолог Дмитрий Болкунец.