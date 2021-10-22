Вставшего на сторону Лукашенко политолога сочли угрозой безопасности Украины

Бывшему члену инициативной группы Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому, который после ареста встал на сторону политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, запретили въезд на Украину. Ограничения будут действовать до 2024 года, сообщает Telegram-канал ONT News со ссылкой на политтехнолога.

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По словам Воскресенского, его развернули на границе с Украиной, когда он направлялся в Киев. Бывший соратник Бабарико пояснил, что, как выяснилось на таможне, украинские власти сочли его «угрозой национальной безопасности». Он назвал данное решение антидемократическим и сравнил поездку в Киев с попыткой попасть в Сомали.

«Это еще раз показало, что надо снова перечитать статью Дмитрия Анатольевича Медведева. Договариваться о чем-то можно не с вассалами, а с сюзеренами», — заключил Воскресенский.

Изначально Воскресенский был на стороне белорусской оппозиции. 12 августа 2020 года его задержали, обвинили в «массовых беспорядках» и поместили в СИЗО КГБ. В заключении Воскресенский согласился на сотрудничество с властями и был освобожден 11 октября после визита в «американку» Александра Лукашенко.

После этого Воскресенский стал активно поддерживать политический курс Лукашенко и оправдывать репрессии. Власти начали использовать Воскресенского как пример «конструктивной» деятельности общественных сил, но уголовное дело против него не закрыли.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. На этом фоне отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились. Украинский лидер Владимир Зеленский публично порекомендовал Лукашенко провести новые выборы, на что белорусская сторона ответила, что не нуждается в «заезженных советах». В итоге Украина приостановила контакты с соседней страной и выразила готовность присоединиться к санкциям, введенным ЕС и США в отношении Белоруссии.