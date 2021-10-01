Мария Колесникова отказалась просить помилования у Лукашенко

Просить помилования у президента Белоруссии Александра Лукашенко за те преступления, которые не совершал, бессмысленно. Об этом заявила член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет по обвинению в подготовке государственного переворота, в беседе с РБК.

По словам оппозиционерки, белорусские власти не раз предлагали ей написать прошение о помиловании, сняться в документальном кино или дать интервью государственному телеканалу, чтобы добиться сокращения срока приговора, однако она отвечала отказом. Она также сообщила, что ее семье предлагали покинуть Белоруссию

«Это свидетельства того, что власть не понимает, что проблема не во мне и не в Максиме [Знаке], проблема в том, что власть утратила легитимность, доверие в глазах белорусов», — подчеркнула Колесникова. Она назвала выдвинутое ей судом обвинение «полной ахинеей, составленной по неведомым доселе грамматическим и логическим правилам».

6 сентября Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы по делу о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Их защита подала апелляционную жалобу на приговор.

В 2020 году Колесникова возглавляла избирательный штаб Виктора Бабарико, считавшегося главным соперником Александра Лукашенко на выборах главы государства. За два месяца до голосования Бабарико был арестован. В сентябре 2020 года белорусские силовики похитили Колесникову в центре Минска. После этого она была арестована и отправлена в СИЗО.