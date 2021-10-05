В Белоруссии задержали россиянина с крупной партией наркотиков

В Минске правоохранители задержали гражданина России, который привез в Белоруссию крупную партию наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии.

Отмечается, что в конце сентября 24-летнего россиянина задержали на съемной квартире в белорусской столице. На месте оперативники изъяли 500 граммов мефедрона и материалы для фасовки и упаковки психотропного вещества.

По словам задержанного, всего он привез в Белоруссию три килограмма мефедрона, которые были разделены на шесть полукилограммовых пакетов. По указанию администратора виртуального наркомаркета, пять из них он уже разложил в тайниках на территории Минской и Витебской областей. Последний пакет преступник планировал разделить на мелкие дозы и сделать из них закладки.

Впоследствии с поличным были задержаны еще пять человек, которые работали на ту же теневую торговую площадку. Правоохранителями были возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

Ранее белорусскими силовиками были пойманы трое граждан России, которые создали под Минском крупную нарколабораторию по выпуску альфа-PVP и мефедрона. Производство они замаскировали под предприятие, специализирующееся на автохимии. После задержания преступники рассказали, что хотели таким образом накопить денег на съемку «юмористического фильма».