В Белоруссии запретили спектакль из-за фразы «Жыве Фландрыя!»

В Белоруссии с репертуара витебского театра сняли пьесу «Тиль». По утверждению анонимных источников среди сотрудников театра, спектакль запретили ставить белорусские власти из-за фразы «Жыве Фландрыя!». О случае сообщает Zerkalo.

21 ноября в Витебске в Национальном театре имени Якуба Коласа состоялась премьера спектакля «Тиль», повествующая о приключениях нидерландского средневекового героя Тиля Уленшпигеля. Спектакль поставили по одноименному роману бельгийского писателя Шарля Де Костера, в центре сюжета которого — борьба фламандцев (один из двух основных народов Бельгии и значительное меньшинство в Нидерландах — прим. «Ленты.ру») против владычества Испании.

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На показе присутствовали белорусские чиновники, в частности министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий Ирина Дрига. По окончании представления гости из министерства культуры наградили актеров и поздравили театр с 95-летием, однако после их посещения спектакль из репертуара исчез. По данным источников, чиновникам не понравилась реплика «Жыве Фландрыя!» (вероятно, из-за созвучия с лозунгом оппозиции, который недавно предложили запретить в Белоруссии — прим. «Ленты.ру») и использование на сцене красных лент. Фраза звучала на белорусском языке, так как этот язык является основным языком витебского театра.

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