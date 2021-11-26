В Турции на фоне обрушения лиры взлетели цены на водку

Глава TTBP Озгюр Айбаш: водка и виски в Турции подорожали на 5% после обрушения лиры

Председатель платформы магазинов Турции (TTBP) Озгюр Айбаш объявил, что по состоянию на конец ноября на фоне обрушения турецкой лиры цены на водку и виски выросли на 5 процентов. Некоторые вина подорожали сразу на 18 процентов, сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

По словам эксперта, с декабря магазины пойдут на новое повышение стоимости товаров, этот процесс вряд ли удастся остановить. При этом Айбаш отметил, что потребление алкоголя тоже выросло с началом кризиса.

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Ранее сообщалось, что продажи через свой онлайн-магазин для турецких покупателей временно приостановила компания Apple. Обесценивание лиры привело к тому, что приобрести товар в этой стране стало дешевле, чем в США.

С начала года турецкая лира потеряла более 45 процентов стоимости по отношению к доллару. Поводом для этого стали экономические взгляды президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который настаивает на снижении ключевой ставки. Турецкий лидер уверен, что такая политика поспособствует развитию национальной экономики.

Обвал начался после очередного снижения параметра с 16 до 15 процентов, что произошло 18 ноября. За день до этого Эрдоган пообещал и дальше снижать ключевую ставку. Позднее, 22 ноября, президент подтвердил свое решение и указал, что оно нужно «для ускорения экономического роста и создания рабочих мест».