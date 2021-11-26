Тренер сборной России объяснил бегство Большунова от журналистов

Тренер сборной России: Большунов убежал от журналистов, так как избегает глупых вопросов

Россиянин Александр Большунов не захотел общаться с журналистами после спринта на этапе Кубка мира в финской Руке, потому что избегает одинаковых и глупых вопросов. Так бегство спортсмена от представителей СМИ в интервью Sport24 объяснил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

По словам специалиста, подобные вопросы утомляют и убивают желание общаться с прессой. Бородавко также заявил, что доволен результатом спортсмена в гонке.

Спортсмен не вышел к прессе, а перелез через забор и убежал ранее в пятницу, 26 ноября. Это произошло после того, как россиянин выбыл в четвертьфинале спринта.

Победу в соревнованиях одержал другой россиянин — Александр Терентьев. За ним на пьедестале почета расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.