Большунов перелез через забор и скрылся от прессы после поражения на Кубке мира

Лыжник Большунов отказался общаться с прессой после поражения в спринте на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов отказался общаться с журналистами после поражения в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, спортсмен не вышел к прессе после выступления. Он перелез через забор и ушел.

Большунов выбыл в четвертьфинале спринта. Гонка стала первой в сезоне-2021/2022. Победителем стал россиянин Александр Терентьев, преодолевший дистанцию за 2 минуты 31,9 секунды. Далее на пьедестале расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

14 ноября Большунов рассказал, что не тренируется в полную силу из-за перенесенной в октябре операции на челюсти. Изначально планировалось, что россиянин сможет вернуться к полноценной подготовке к сезону через десять дней.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. 24-летний россиянин также стал первым в соревнованиях в позапрошлом сезоне.