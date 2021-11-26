Александр Емельяненко спрогнозировал итог своего следующего поединка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова дал прогноз на итог поединка с бразильцем Марсио Сантосом.

Спортсмен заявил, что находится в лучшей форме, так как сбросил вес и усиленно тренировался. По мнению бойца, он выступит лучше, чем в поединке с Магомедом Исмаиловым. «Думаю, Сантос не доживет до второго раунда», — посчитал Емельяненко.

Поединок Емельяненко и Сантоса возглавит турнир Fight Nights Global 27 ноября. Поединок пройдет в Сыктывкаре.

В MMA Емельяненко не выступал с лета 2020-го. Тогда он уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову. На его счету 28 побед при восьми поражениях. Один бой с его участием завершился вничью. Сантос провел 22 поединка, в которых одержал 15 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой завершился с ничейным результатом.