Жириновский отреагировал на смену главы ФСИН

Структура ФСИН все еще представляет собой «сталинскую систему лагерей», поэтому работу службы до сих пор не могут наладить, и смена руководства вряд ли что-то изменит. Так председатель ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram отреагировал на отставку главы ФСИН Александра Калашникова.

По словам политика, ситуация изменится, когда в систему придут другие люди. Лидер ЛДПР отметил, что сотрудников необходимо набирать на общем конкурсе. Кроме того, по его мнению, следует избавиться от «палочной» системы, которая толкает работников на злоупотребления.

Калашников был уволен с поста главы ФСИН 25 ноября указом российского лидера Владимира Путина. Вместо него на эту должность назначили заместителя МВД России Аркадия Гостева. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Калашников был снят с поста после личного обращения.

Отставка Калашникова произошла на фоне скандала с пытками в российских колониях. Ранее в ноябре правозащитный проект Gulagu.net показал кадры с издевательствами над заключенными в больнице УФСИН в Саратовской области.