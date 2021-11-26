Кремль объяснил отставку главы ФСИН

Пресс-секретарь Песков: Калашников был снят с поста главы ФСИН после его личного обращения

Александр Калашников был снят с поста главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после его личного обращения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи [с сообщениями о пытках в колониях]. Это было личное обращение главы ФСИН», — объяснил представитель Кремля отставку Калашникова.

Он напомнил, что по сообщениям о пытках ведутся следственные действия. «Поэтому проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение», — заключил Песков.