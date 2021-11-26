Джигурда сравнил бои против Милонова и известного телеведущего

Российский актер и шоумен Никита Джигурда прокомментировал поединок с телеведущим Отаром Кушанашвили в рамках промоушена «Наше Дело». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Главное отличие от боя с Милоновым было в том, что Виталий перед боем, несмотря на подписанный контракт, поставил ультиматум: не бить по голове», — рассказал Джигурда. Он посчитал, что Кушанашвили проявил себя по-мужски, так как шел вперед и поднялся после двух нокдаунов.

Бой между Джигурдой и Кушанашвили проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). 60-летний актер одержал победу над 51-летним соперником в первом раунде нокаутом. После поединка ведущий заявил, что дрался ради денег.

До этого Джигурда победил депутата Госдумы Виталия Милонова 5 октября. Поединок прошел по правилам бокса без ударов по голове.