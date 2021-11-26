Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии

Киргизские силовики задержали группу людей, которые готовились осуществить государственный переворот в республике. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова со ссылкой на источники в правоохранительных органов Киргизии.

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По словам силовиков, злоумышленников уже уличили в связях с Турцией. Отмечается, что за ними стоят некоммерческие организации (НКО), связанные с Турцией и различными турецкими фондами, активно работающими на территории Киргизии. Пока, однако, неясно, идет ли речь об организациях, которые спонсировал религиозный проповедник и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, или же это структуры, финансируемые официальной Анкарой.

Правоохранители добавили, что в настоящее время в стране находятся еще несколько «спящих» групп, которые планировали участвовать в свержении действующей власти и поддержать организаторов мятежа. «Задержание группы, готовившей госпереворот, — это сигнал всем другим силам, прежде всего внешним, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в республике», — предупредили они.

26 ноября Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что сорвал попытку насильственного захвата власти. Как заявили в пресс-службе ГКНБ, сотрудники спецслужб получили информацию, что группа лиц планирует организовать насильственный захват власти сразу после парламентских выборов. В состав группы входили депутаты и бывшие высокопоставленные чиновники.