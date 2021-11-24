В Киргизии депутата с фальшивым дипломом о высшем образовании сняли с выборов

В Киргизии кандидата в депутаты парламента Рыскелди Момбекова обвинили в подделке диплома о высшем образовании. Изучив материалы дела, Центральная избирательная комиссия страны (ЦИК) признала документ фальшивым и приняла решение снять кандидата с выборов. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Жалобу в ЦИК на Момбекова подал председатель государственного комитета национальной безопасности Киргизии Бакыт Жаналиев. Он заявил, что в отношении кандидата с 2020-го года ведется уголовное дело за подделку документов. По версии следователей, Момбеков не учился в Кыргызском национальном университете: его нет ни в списках зачисленных, ни в списках выпускников.

ЦИК сделал запрос в киргизское министерство образования и науки. В министерстве ответили, что диплом под регистрационным номером, указанным Момбековым, получил некий Михаил Стародубов по другой специальности. У Момбекова это «Юриспруденция», у Стародубова — «Бухгалтерский учет и аудит».

Уточняется, что Момбеков является действующим депутатом киргизского парламента от социал-демократической партии. По какой причине ЦИК Киргизии не обратил внимание на документы народного избранника в прошлый раз, пока неизвестно.

Ранее посольство Киргизии в России обратилось к российским работодателям с просьбой отпустить киргизов проголосовать на выборах. ЦИК республики открыл на российской территории избирательные участки по 16 адресам, включая два в Москве.