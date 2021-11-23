Авторы киргизских учебников ошиблись и «отдали» два села Таджикистану

В Киргизии авторы рабочих тетрадей по родиноведению для школьников ошиблись и «отдали» Таджикистану часть Баткенской области республики. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан».

Фотографии учебных материалов, на которых таджикское село Ворух перестало быть анклавом и присоединило к себе дополнительную территорию в виде киргизских сел Ак-Сай и Кок-Таш, были опубликованы в социальных сетях.

В Министерстве образования Киргизии ошибку объяснили тем, что рабочая тетрадь была разработана в 2018-2019 годах, а проверка качества учебников была усилена лишь в 2020 году. В ведомстве пообещали провести повторную экспертизу карт, размещенных в действующих учебных пособиях. Уже известно, что ведомство инициировало служебное расследование.

В апреле в районе водораспределительного пункта «Головной» в селе Кок-Таш между местными жителями и гражданами Таджикистана произошел конфликт из-за территориальных претензий. Его причиной стало то, что таджикская сторона считает «Головной» своей территорией, хотя в Киргизии ее рассматривают как спорную. Впоследствии конфликт перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими обеих стран.