Британский посол в Киеве опровергла сообщения СМИ о поставке ракет Украине

Британский посол в Киеве Мелинда Симмонс опровергла сообщения СМИ о поставке Лондоном ракет Украине, назвав их ошибочными. По ее словам, договор, заключенный между странами, предполагает лишь наращивание потенциала военно-морских сил украинской стороны, а не продажу оружия. Об этом дипломат сообщила в интервью украинской газете «Сегодня».

По словам посла, соглашение между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном направлено на развитие военно-морских кораблей и инфраструктуры портов. «Впервые военно-морские корабли будут оснащены оборонительным оружием», — подчеркнула она.

«Две ракеты, о которых написала газета The Times, мне кажется, появились в статье ошибочно. Потому что речь в соглашении идет лишь о наращивании оборонного потенциала ВМС», — отметила Симмонс.

В октябре газета The Times сообщила, что Великобритания и Украина ведут переговоры о поставке летального вооружения. Речь идет о ракетах Brimstone, пригодных для установки на военные корабли, а также других ракет — для военных самолетов и класса «земля-земля».

Также британский таблоид The Sun 18 ноября раскрыл, что новый договор, подписанный главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом, предусматривает поставку двух противоминных судов, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также доставку и модернизацию систем вооружения на существующие суда.