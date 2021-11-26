В Сербии назвали согласованную с Россией цену на газ самой низкой в Европе

Министр финансов Сербии Синиша Мали заявил, что цена на газ для страны, о которой заявил сербский президент Александр Вучич после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, является самой низкой в Европе. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Глава Минфина отметил, что благодаря договоренности глав государств Сербия в течение следующих шести месяцев будет получать газ по цене 270 долларов за тысячу кубических метров. По его словам, Белград, точно, будет платить меньше всех в Европе в этом периоде, то есть предстоящей зимой. Помимо этого, Мали подчеркнул, что это может быть самой важной новостью для Сербии на данный момент, так как она означает стабильно снабжение газом для граждан и хозяйств.

Ранее Вучич рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях. «Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же. Мы договорились об увеличении количества газа на эти 6 месяцев, а также о гибкости [поставок], о которой я особенно просил президента Путина», — заявил Вучич.

25 ноября Вучич провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что обсуждаться должны были темы партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

