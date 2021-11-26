Российские власти отказались считать Курилы новым офшором

Премьер Михаил Мишустин заявил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 20 лет

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в рамках создания режима свободной таможенной территории на Курильских островах местный бизнес будет почти полностью освобожден от налогов на 20 лет, сообщает ТАСС.

Речь идет о нулевых ставках налогов на прибыль и имущество организаций, а также на земельный и транспортный налоги. Тарифы страховых взносов будут снижены до 7,6 процента. Также на операции с ввезенными из третьих стран товарами не будет начисляться налог на добавленную стоимость.

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Премьер-министр попросил отказаться от мысли, что такое решение позволит считать острова новым российским офшором. Власти постараются не допустить такого развития событий, делая ставку в первую очередь на реальный бизнес.

Мишустин пояснил, что на преференции не смогут рассчитывать компании, которые занимаются производством и переработкой углеводородов, выловом крабов, производством подакцизных товаров, финансовыми и посредническими услугами.

Об изменении налогового режима на Курильских островах 3 сентября в рамках Восточного экономического форума объявил президент России Владимир Путин. При этом тогда речь шла об отмене большинства налогов сроком на десять лет. Позднее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пообещал, что схема заработает до конца года.

«Российскими офшорами» называются специальные административные районы (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Их идея заключалась в возвращении в Россию компаний с местными корнями, однако спросом такое предложение не пользовалось. В настоящее время власти готовят изменения в действующий льготный режим, в том числе делая упор на реальные инвестиции в регионы.