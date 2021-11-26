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Известный телеведущий объяснил бой с Джигурдой фразой «За такие деньги готов»

Отар Кушанашвили о поединке с актером Джигурдой: за такие деньги готов ложиться бесконечно
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Фото: @otar.kushanashvili

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал поединок с российским актером Никитой Джигурдой в рамках промоушена «Наше Дело». Его слова приводит «Советский спорт».

Кушанашвили заявил, что гонорар его соперника составил 250 тысяч рублей, и назвал сумму приемлемой для участия в подобном шоу. «Я готов за такие деньги ложиться бесконечно. Я делал вид, что дрался с Джигурдой за 17 миллионов долларов наличными. Ой, рублей, конечно, бахвальство подвело», — заявил ведущий.

Бой проходил по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). 60-летний актер одержал победу над 51-летним соперником в первом раунде нокаутом.

Это второй поединок Джигурды под эгидой лиги «Наше Дело». До этого актер победил депутата Госдумы Виталия Милонова 5 октября. Поединок прошел по правилам бокса без ударов по голове.

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