Бывший начальник саратовской тюремной больницы арестован на два месяца

Бывший начальник туберкулезной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, обвиняемый в организации сексуального насилия, арестован на два месяца. Об этом в пятницу, 26 ноября, «Ленте.ру» заявили в Волжском районном суде, где заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Полковник внутренней службы Гаценко обвиняется в причастности к насильственным действиям сексуального характера. Аналогичные обвинения предъявлены начальнику отдела безопасности подполковнику внутренней службы Сергею Мальцеву. Комментируя это дело, Генпрокуратура РФ заявила, что по фактам пыток в ОТБ-1 Саратовской области возбуждены и расследуются 12 уголовных дел по изнасилованиям, вымогательствам, превышениям должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что к отставке главы ФСИН Александра Калашникова привели получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО. Проект Gulagu.net получил в начале октября свыше 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, на которых были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными.