«Газпром» получил деньги Молдавии

«Газпром» получил от Молдавии деньги за долг по текущим платежам, сообщил представитель компании Сергей Куприянов. Заявление цитирует РИА Новости.

В «Газпроме» также заявили, что проявили добрую волю, когда дали стране отсрочку по оплате, хотя имели основания прекратить поставки. Сейчас проблема снята, указал представитель газового гиганта. Компания рассчитывает, что в дальнейшем Молдавия будет выполнять обязательства.

«Сам факт, что для расчетов за газ потребовались бюджетные средства, сигнализирует о системных проблемах в энергетической сфере Молдовы. А значит, кризис неплатежей может повториться. Мы рассчитываем, что молдавская сторона предпримет исчерпывающие меры для нормализации ситуации и обеспечит стабильное выполнение контрактных обязательств перед "Газпромом" в полном объеме», — сказал Сергей Куприянов.

О погашении долга в размере 74 миллионов долларов ранее 26 ноября сообщила пресс-служба «Молдовагаза». В энергетической компании заявили, что перечислили «Газпрому» оплату за газ, поставленный в октябре и первой половине ноября 2021 года.

Накануне, 25 ноября, парламент Молдавии в срочном порядке одобрил перевод денег российской компании после того, как она выдвинула ультиматум, потребовав оплаты долга под угрозой приостановки поставок. «Газпром» при этом пошел на уступки, согласившись дать отсрочку на перевод средств.