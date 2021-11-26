Samsung потребовал отменить основание для запрета его смартфонов в России

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung обратилась в Роспатент с требованием отменить регистрацию патента швейцарской Sqwin SA на систему электронных платежей, из-за которого российский суд запретил продажу 61 модели смартфонов в стране, пишет «Коммерсантъ».

В компании указали, что в России патент Sqwin SA зарегистрирован в апреле 2019 года. Основанием для этого стала международная заявка с приоритетом от 21 декабря 2012 года, поданная в патентное ведомство Германии. Однако с того момента описание изобретения изменили, чтобы оно попадало под применяющуюся Samsung с 2015 года технологию.

В итоге патент от 2019 года позволил швейцарской компании добиться запрета платежного сервиса Samsung Pay и устройств, с помощью которых его можно использовать. Месяц назад Арбитражный суд Москвы уточнил все марки смартфонов, на которые распространяется ограничение на ввоз, продажу и хранение. Решение не вступило в силу, так как производитель оспорил его.

Управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells (представляет интересы Samsung) Наталья Гуляева подчеркнула, что корпорация имеет сразу два возражения против регистрации патента. Во-первых, это отсутствие технической новизны, а во-вторых, несовпадение российской заявки с исходной международной.

Отсутствие технической новизны, полагает управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, Samsung доказать не сможет, ведь в 2012 году технологии бесконтактной оплаты в мире не существовало.

По второму пункту адвокат Екатерина Плюсова отметила, что изобретатель имеет право на уточнение изобретения, но только не через расширение. По ее словам, в российском описании указана возможность генерации уникального кода мобильным устройством покупателя и его дальнейшая передача в кассовую систему продавца в качестве альтернативной технологии бесконтактного платежа. Между тем в документах от 2012 года такой функционал не описан.

Эксперты считают, что если патент признают недействительным, то решение суда о запрете сервиса отменят. Однако Sqwin SA может оспорить вывод Роспатента. Ближайшее заседание по делу назначено на 6 декабря.

Несмотря на то что Sqwin SA зарегистрирована в Швейцарии, автором патента там назван Виктор Гульченко, полный тезка бизнесмена Виктора Гульченко, входящего в совет директоров российского дилера «Автодом».