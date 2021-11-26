Семин назвал наиболее подходящего соперника для сборной России в стыковых матчах

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о наиболее подходящем сопернике для сборной России в стыковых матчах чемпионата мира-2022. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах сборной России лучше всего встретиться с Северной Македонией», — заявил специалист. Семин отметил, что если изучить положение Северной Македонии и любого другого оппонента в рейтинге, то вырисовывается довольно ясная картина. «На кону стоит поездка в Катар, а мы хотим туда поехать и сыграть на чемпионате мира», — сказал он и подчеркнул, что сборной предстоят очень важные и тяжелые матчи.

Ранее бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов назвал Турцию наиболее предпочтительным соперником для сборной. По его мнению, с этой командой россияне чаще всего играли в последнее время, поэтому хорошо знают возможности турецких футболистов.

Сборная России узнает соперника по первому раунду стыковых матчей 26 ноября. Помимо Северной Македонии и Турции, им могут стать команды Уэльса, Чехии или Польши. В случае победы в первом матче, команде Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть еще одну встречу. Стыковые поединки состоятся в марте 2022 года.

