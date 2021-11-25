Черчесов назвал предпочтительного соперника для сборной России в стыковых матчах

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Турция была бы наиболее предпочтительным соперником для российской национальной команды в первом раунде стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022. Об этом сообщает KP.RU.

По его мнению, с этой командой россияне чаще всего играли в последнее время, поэтому хорошо знают возможности турецких футболистов. Кроме того, Черчесов назвал удачными многие из этих матчей.

«У них действительно есть очень хорошие игроки, большие личности. Но на данный момент видно, что сборная пока не сбалансирована», — заявил Черчесов. Он также добавил, что все сказанное им относится к данному моменту, и предсказать, что с Турцией произойдет к марту, невозможно.

Сборная России узнает соперника по первому раунду стыковых матчей 26 ноября. Помимо Турции, им могут стать команды Уэльса, Чехии, Северной Македонии или Польши. В случае победы в первом матче, команде Валерия Карпина для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть еще одну встречу. Стыковые поединки состоятся в марте 2022 года.