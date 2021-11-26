Черчесов заявил о готовности вернуться в сборную России

Станислав Черчесов заявил, что готов вернуться в сборную России по футболу

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов готов вернуться в национальную команду. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам специалиста, он бы ответил согласием на подобное предложение Российского футбольного союза (РФС). Черчесов также подчеркнул, что также согласился бы возглавить сборную Польши.

Ранее в пятницу, 26 ноября, главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что обратится к Черчесову за советом перед игрой с Польшей. Команды сыграют 24 марта в полуфинале стыковых встреч в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. В июле его на этом посту сменил Карпин.