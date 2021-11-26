Карпин оценил возможность обращения за советом к Черчесову перед игрой с Польшей

Карпин допустил, что обратится к Черчесову за советом перед стыковым матчем с Польшей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил, что поговорит с бывшим наставником национальной команды Станиславом Черчесовым перед матчем с Польшей. Возможность диалога специалист оценил в интервью «Чемпионат.com».

По словам Карпина, он может обратиться к Черчесову за советом, так как тот хорошо знаком с польским футболом. «Ни внутреннего, ни внешнего запрета на это нет. Общался с некоторыми по телефону, до конца чемпионата будем общаться и видеться со многими», — добавил специалист.

Сборная России сыграет с Польшей 24 марта в полуфинальном стыковом матче квалификации чемпионата мира 2022 года. Для попадания в финальную часть мундиаля команде Карпина, помимо победы над поляками, нужно будет обыграть лучшую команду в паре Швеция — Чехия.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года. Летом 2021-го его на этом посту сменил Карпин.

