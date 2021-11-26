Сборная России узнала соперника в полуфинале стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022

Сборная России сыграет с Польшей в первом раунде стыковых матчей в отборе на ЧМ-2022

Команда Польши стала соперником сборной России в первом раунде стыковых матчей в квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Если подопечным Валерия Карпина удастся выиграть в полуфинале, в решающем раунде стыковых матчей они встретятся с победителем пары Швеция — Чехия. Матчи первого раунда пройдут 24 марта 2022 года, а второго — 29 марта. Россияне начнут мини-турнир домашней игрой.

Во второй сетке победитель пары Шотландия — Украина сыграет с лучшим в дуэте Уэльс — Австрия. В финале третьей сетки могут сыграть Португалия и Италия. Это произойдет, если итальянцы победят Северную Македонию, а португальцы обыграют Турцию.

Чемпионат мира в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.