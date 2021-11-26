Умер бывший тренер «Зенита» Зонин

Бывший тренер «Зенита» Герман Зонин умер на 96-м году жизни

На 96-м году жизни скончался бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин. Об этом сообщается в Telegram-канале петербургской команды.

О причинах смерти Ззаслуженного тренера СССР не сообщается. Сине-бело-голубые выразили соболезнования родным и близким специалиста, а также отметили заслуги Зонина перед «Зенитом».

В качестве футболиста Зонин выступал за ленинградские «Динамо» и «Трудовые резервы», а также за «Динамо» из Казани. В 1972 году специалист привел «Зарю» из Ворошиловграда (ныне — Луганск) к золотым медалям чемпионата СССР.

Ранее в пятницу, 26 ноября, умер двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Александр Тимошинин. О причинах смерти 73-летнего спортсмена не сообщалось.