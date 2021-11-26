Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР

Умер двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Тимошинин, ему было 73 года

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Александр Тимошинин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гребного спорта России (ФГСР).

Причины смерти спортсмена, выступавшего в составе сборной СССР, не уточняются. В ФГСР назвали произошедшее тяжелейшей утратой для российской и мировой гребли. Там также отметили доброту, энергичность и порядочность Тимошинина.

Спортсмен завоевал золотую медаль на Играх-1968 года в Мехико, а также стал первым на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. Тимошинин выступал в парной двойке.

Ранее, 14 ноября, в Москве умер пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко. Он скончался на 78-м году жизни из-за последствий перенесенного коронавируса.